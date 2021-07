SpaceX: Zerbrochene Stahlstrebe löste Explosion aus

„Das ist nichts, was jemals hätte schiefgehen sollen“, sagte SpaceX-Chef Elon Musk bei einer Telefon-Pressekonferenz am Montag. „Es sieht so aus, als sei die Strebe fehlerhaft hergestellt worden.“

Die Rakete hatte den mit Nachschub beladenen Raumfrachter „Dragon“ zur Internationalen Raumstation ISS bringen sollen, der Frachter war aber als Folge der Explosion zerbrochen.

Die Strebe sei ungefähr 60 Zentimeter lang und etwa drei Zentimeter dick gewesen und habe zur Befestigung eines Heliumbehälters gedient, sagte Musk. Nach dem Zerbrechen der Strebe, sei der Behälter wahrscheinlich herausgeflogen und explodiert. Die Untersuchung sei aber noch nicht abgeschlossen. In Zukunft werde SpaceX jede Strebe individuell testen, kündigte Musk an. Der nächste Start eines „Dragon“ zur ISS werde durch den Unfall wahrscheinlich um einige Monate verschoben und „frühestens im September“ stattfinden.