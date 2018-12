Spektakuläres Video zeigt Virgin-Galactic-Flug ins All

Erster offizieller Weltraum-Flug von Virgin Galactic

Beim vierten Testflug von SpaceShipTwo will Virgin Galactic mit 80 Kilometern Höhe zum ersten Mal das Weltall erreicht haben, zumindest nach der eigenen Definition des Unternehmens. In der Wissenschaft ist die Grenze nicht ganz eindeutig definiert, meist ist von 100 Kilometern die Rede. Jedoch hat die NASA, die eine ganze Reihe an Sensoren an Bord des SpaceShipTwo hatte, den Erfolg bereits anerkannt. Virgin Galactic will mit seinem Shuttle künftig Flüge für Weltraumtouristen anbieten.