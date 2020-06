Start für europäisches Drahtlos-Forschungsprojekt DEWI

DEWI steht für Dependable Embedded Wireless Infrastructure. Im Rahmen des europäischen Projekts soll ein zuverlässiges, intelligentes und vernetztes Umfeld als Unterstützung für den Menschen geschaffen werden. Das Projekt wird im Rahmen der EU-Initiative ARTEMIS in 11 Ländern durchgeführt und mit 40 Millionen Euro gefördert. In den kommenden eineinhalb Jahren sollen drahtlose Lösungen für mehr als 20 Anwendungsfälle in den Bereichen Automotive, Luftfahrt, Gebäudetechnologie und Eisenbahntechnik gefunden werden.

"In unserem unmittelbaren beruflichen und privaten Umfeld sind wir ständig von einer Fülle von Informationen umgeben. Diese Informationen über drahtlose Sensorik und Kommunikation zu erfassen und in sinnvoller Form wiederum zur Verfügung zu stellen, ist ein wichtiges Anliegen von DEWI", erklärt Projektkoordinator Werner Rom vom Grazer Forschungsinstitut Virtual Vehicle die Beweggründe für das Projekt. Neben Virtual Vehicle sind auch der österreichische Automobil-Zulieferer AVL und das Mikroelektronik-Unternehmen NXP Semiconductors Austria an DEWI beteiligt.