Start-up verspricht Akkus mit 30 Prozent mehr Kapazität

Das US-Unternehmen, ein Ableger des Massachusetts Institute of Technology, hat eine Methode entwickelt, um die ineffizienten Graphit-Elektroden in Lithium-Ionen-Akkus durch Lithium-Metall-Versionen zu ersetzen. Das erhöht die Kapazität um mindestens ein Drittel und könnte zu leistbaren Elektroautos beitragen. Das Prinzip ist zwar schon länger bekannt, die Hochleitsungselektroden haben aber den Nachteil, dass sie hochentzündlich sind. Dieses Problem hat SolidEnergy mit einer Polymer-Schutzschicht und der Verwendung neuartiger, flüssiger Elektrolyte in den Griff bekommen. Ein Prototyp im Labor in der Größe eines Handy-Akkus enthält bereits um 30 Prozent mehr Energie als herkömmliche Modelle.