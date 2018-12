Sternenschiff: Elon Musk zeigt neuen Raumschiff-Prototypen

Elon Musk hat am 24. Dezember Teile eines Prototypen für die nächste Generation seines wiederverwendbaren Raketensystems präsentiert, wie Space News berichtet. Das Bild hat Musk in Anspielung auf das Material, aus dem Teile des neuen Systems bestehen werden, mit "Stainless Steel Starship" betitelt. Starship ist der Name, den Musk dem oberen Teil seines geplanten Raketensystems gegeben hat. Dort sollen sich irgendwann Astronauten auf ihrem Weg ins All aufhalten.