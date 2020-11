Sternexplosionen in Bäumen auf der Erde nachweisbar

Gelangt ein massereicher Stern an das Ende seiner Lebenszeit, verabschiedet er sich mit einer enormen Explosion, deren Leuchtkraft selbst Galaxien überstrahlen kann. Derartige Supernovae zählen zu den zerstörerischsten Ereignissen des Universums und können selbst auf weit entfernten Sternsysteme und Planeten Schaden anrichten bzw. ganze Zivilisationen ausrotten.

Baumringe als Beweise

Ein Forscher der University of Colorado Boulder glaubt, derartige Supernovae auf der Erde in Bäumen nachweisen zu können. Der Geowissenschaftler Robert Brakenridge kommt anhand der Analyse von Baumringen zum Schluss, dass in den vergangenen 40.000 Jahren zumindest vier Sternexplosionen stattfanden, die das Klima der Erde nachweislich veränderten.