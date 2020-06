Strahlungsbelastung für Astronauten geringer als gedacht

Die Belastung des Organismus durch kosmische Strahlung gilt als eines der größten Probleme in der bemannten Raumfahrt. Ein Langzeitexperiment in der Internationalen Raumstation ISS unter Beteiligung von Forschern des Atominstituts der Technischen Universität ( TU) Wien relativiert die Gefahr jedoch, berichteten die Wissenschafter kürzlich im Fachblatt "Radiation and Environmental Biophysics".

Über mehrere Jahre sammelte das Kernstück des vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt koordinierten Experiments "Matroshka" - eine mit Sensoren gespickte, lebensgroße Kunststoffpuppe - Daten an Bord der ISS. "Es ist keineswegs trivial, aus den Werten von persönlichen Strahlungsmessgeräten, wie Astronauten sie tragen, Rückschlüsse auf die Belastung im Körperinneren zu ziehen", erklärt Michael Hajek, Leiter des nun abgeschlossenen Forschungsprojekts an der TU Wien, der mittlerweile bei der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO arbeitet, gegenüber der APA. "Deshalb war es wichtig, die Strahlung in einem möglichst originalgetreu simulierten, menschlichen Körper zu messen."