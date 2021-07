Studie: Fahrtendienste führen zu mehr Staus, nicht weniger

Das Institute of Transportation Studies der kalifornischen Universität UC Davis hat eine Studie zum Einfluss von Fahrtendiensten auf den Straßenverkehr durchgeführt, die zu einem kontroversen Ergebnis führt, berichtet Planetizen . Entgegen weit verbreiteter Behauptungen haben Fahrtendienste offenbar bisher keinen entlastenden Einfluss auf die Verkehrsdichte, sondern erhöhen diese. Öffentliche Verkehrsmittel, Radfahren oder Fußmärsche werden durch Fahrtendienste laut der Studie eher durch Uber, Lyft und Co. ersetzt als ergänzt.

Infrastrukturfrage

Carsharing

Die ebenfalls weit verbreitete Behauptung, Carsharing-Dienste würden per se zu weniger Staus auf den Straßen führen, sei laut der Studie nicht zutreffend. Es gebe keinen direkten kausalen Zusammenhang, stattdessen sei die Meinung wohl dadurch entstanden, dass Carsharing-Nutzer die eigene Gruppe überschätzen. In den USA nutzen weniger als ein Prozent der Bevölkerung Carsharing-Dienste (etwa wie Car2Go oder DriveNow in Österreich). Fahrtendienste hätten dagegen innerhalb kürzester Zeit eine wesentlich größere Nutzerbasis aufgebaut.