Studie: Keine Symptome bei 81 Prozent der Corona-Infizierten

Asymptomatische Infektionen mit dem Coronavirus dürften häufiger vorkommen, als bislang vermutet. Das legt zumindest eine Studie nahe, die auf einem Kreuzfahrtschiff durchgeführt wurde. Von den 217 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord waren 128 positiv auf das Virus getestet worden. Von diesen hatten 104 Patienten - 81 Prozent - keine Symptome, wie die Forscher schreiben.

Die Betroffenen wurden getestet und anschließend 8 Tage lang beobachtet. In diesem Zeitraum entwickelten sie keine erkennbaren Merkmale der Krankheit. Aktuell geht man davon aus, dass der durchschnittliche Zeitraum, in dem sich Symptome entwickeln, 5 Tage beträgt.

Empfehlung

Die Autoren der Untersuchung empfehlen darum, dass alle Passagiere von Schiffen mit Infektionen genau beobachtet werden müssen, sobald sie die das Gefährt verlassen.

Auch könnten die Ergebnisse Auswirkungen auf Lockerungsmaßnahmen haben, sollte sich herausstellen, dass mehr Menschen mit dem Virus infiziert waren, als ursprünglich gedacht.

Antarktis-Kreuzfahrt

Das Schiff verließ Argentinien Mitte März für eine 21-tägige Kreuzfahrt durch die Antarktis. Zwei Autoren der Studie waren selbst Passagiere des Schiffs, der dritte war der Expeditionsarzt, wie das BBC Science Focus Magazine schreibt.

Den Forschern zufolge ist es die erste Untersuchung, in dessen Rahmen ein isoliertes Kreuzfahrtschiff während der Pandemie komplett getestet wurde.

Dunkelziffer unklar

Wie hoch die Zahl der asymptomatischen Fälle global wirklich ist, ist aktuell nicht seriös abzuschätzen, wie Alan Smyth vom Fachmagazins Thorax, in dem die Studie veröffentlicht wurde, sagt. Anfang März sprach die WHO von einem Anteil von etwa 1 Prozent, also deutlich niedriger als das, was auf dem Kreuzfahrtschiff erhoben wurde.