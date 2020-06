Studie zeigt, was Metadaten über Menschen verraten

Telefon-Metadaten können tiefgreifende Einblicke in das Privatleben von Personen ermöglichen. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie, die an der Stanford University durchgeführt wurde, berichtet der Guardian. Anlass dafür war die Behauptung der US-Regierung, der Geheimdienst NSA sehe sich keine Inhalte derjenigen Telefonate an, deren Eckdaten jährlich millionenfach gesammelt werden.

Sobald man die angerufene Nummer und die Länge eines Telefonats kennt, kann man allerdings hochsensible Fakten über eine Person herausfinden, zeigten Jonathan Mayer und Patrick Mutchler in ihrer Studie. Diese wurde mit Hilfe von 546 Freiwilligen durchgeführt, die dafür die App MetaPhone auf ihrem Android-Smartphone installieren mussten.