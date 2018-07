Sturer Marssturm schlecht für Opportunity, gut für Forschung

Frustriert sind die Forscher deshalb aber nicht, wie space.com berichtet. Andere Sonden nutzen die Gelegenheit nämlich, um mehr über die Verhältnisse während eines solchen Staubsturms, der nur einmal in sechs bis acht Jahren auftritt, zu lernen. Der jüngere Rover Curiosity, der wegen seines Nuklearantriebs nicht auf Sonnenlicht angewiesen ist, untersucht die Größe und Verteilung der Staubteilchen in der Atmosphäre und Druckwellen in der Luft.