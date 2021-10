Südkoreas erste Rakete gestartet, schafft es aber nicht ins All

Südkoreas erster Test einer komplett selbstgebauten Trägerrakete hat die Zielvorgaben nicht vollständig erreicht. Laut Präsident Moon Jae In hat die Rakete am Donnerstag zwar „alle Flugsequenzen abgeschlossen“, jedoch nicht wie geplant eine Satellitenattrappe in die Erdumlaufbahn bringen können. „Wir haben unser Ziel leider nicht ganz erreicht“, sagte Moon, der den Start der Rakete direkt am Weltraumbahnhof beobachtet hatte.

Die Rakete war um 17.00 Uhr Ortszeit (10.00 Uhr MESZ) vom Naro Space Center nahe des südlichen Küstenorts Goheung gestartet. Südkoreanische Fernsehsender hatten den Start live übertragen.