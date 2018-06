"SUV-Absatz zeigt Wunsch nach individuellen Verkehrsangeboten"

Vor ein paar Wochen hat ein Interview mit Hermann Knoflacher im Spiegel für viel Wirbel gesorgt. Darin schlägt der Verkehrsforscher vor, Autofahren durch harte Schikanen unattraktiv zu machen. Sehen Sie das auch als notwendigen Schritt?

Egal an welcher Stellschraube man dreht, sei es Parkplätze verteuern oder Fahrspuren entfernen oder die Zufahrt in die Innenstadt beschränken, hat das Auswirkungen auf das gesamte Verkehrssystem. Wir als Forscher können da einen wichtigen Beitrag mit Vorhersagemodellen liefern. Alle Stakeholder sollen so Konsequenzen vor der Entscheidung und Umsetzung von Maßnahmen erkennen können. Wir halten die partizipative Planung von Verkehrssystemen für besonders wichtig. Vorhersagemodelle und Visualisierungen ermöglichen einen transparenten Dialog mit den Menschen, die damit das Thema besser verstehen und sich eine Meinung bilden können.

Wie sehr ist das AIT in solche Entscheidungsprozesse eingebunden?

Wir sind weltweit in Projekte involviert. Dennoch würden wir uns natürlich wünschen, noch viel stärker eingebunden zu sein, weil ich glaube, dass wir in unserer Forschungsgruppe sehr hilfreiche Tools und langjähriges Know-how haben. Aus unserer Sicht ist der Blick aufs Ganze wichtig. Die drei Themenschwerpunkte, die wir im Center for Mobility Systems des AIT vertreten, charakterisieren diese Ganzheitlichkeit: Personenmobilität, Gütertransport und Transportinfrastruktur. Durch dieses Dreigestirn können wir alle Zusammenhänge in einem multimodalen Verkehrssystem berücksichtigen.

Noch eine Bedrohung für die Stadt der kurzen Wege könnte das Wachstum des Online-Versandhandels bedeuten. Viele Geschäfte gehen bankrott, weil die Konkurrenz aus dem Internet zu groß ist, beispielsweise Buchgeschäfte. Wie sehen Sie diese Problematik?

Es ist evident, dass der Online-Handel einen immer stärkeren Bedarf bei der Zustellung erzeugt. Die wichtigste Frage dabei ist: Wie kann ich Transporte optimieren, wie kann ich Lieferwege gestalten und Leerfahrten vermeiden? Dafür gibt es Simulationsmodelle. So kann man etwa herausfinden, wo Hubs, also Verteilzentren, positioniert werden sollten.

Warum dümpelt der Radfahreranteil in Wien bei sieben Prozent herum. Was läuft hier falsch?

Das Radfahren ist ein wichtiger Teil des gesamten Verkehrssystems. Das betrifft Radfahrstrecken genauso wie etwa Bike-Sharing-Angebote. Wir schauen uns beispielsweise an, welche Strecken für Radfahrer besonders attraktiv sind, denn nicht alle Radfahrer haben gleiche Vorlieben und Bedürfnisse. Information ist wiederum wichtig - etwa darüber, wo ich die nächste Verleihstation oder das nächste Bike-Sharing-Rad vorfinde und welchen Weg ich am besten nehme. Da fließt auch ein, was für ein Radfahrertyp man genau ist, ob man etwa auch bei Regen und Kälte bereit ist, das Rad zu nehmen. All das kann man dann für Routing-Informationen nutzen.

Sind Flugtaxis in ihrer Forschungsabteilung bereits ein Thema?

In verschiedenen Ländern werden Flugtaxis ja schon ausprobiert. Das ist technologisch durchaus beachtlich. In Österreich ist das noch nicht so ein großes Thema. Selbstverständlich wäre es aber grundsätzlich möglich, auch Flugtaxis in unser Mobilitätssystem zu integrieren. Insofern nehmen wir Entwicklungen in diesem Bereich ernst.

