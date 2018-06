Sauberer Verkehr ist hart, aber machbar

Steuerung und Steuern

Trotz aller technischen Effizienzsteigerungen - etwa bei Antrieben - sei es zur Erreichung der EU-Klimaziele notwendig, um den zunehmenden Bedarf an Mobilität besser zu steuern, meint McKinnon. Passend dazu schildert Ahmed Nasr vom Kartendienst HERE: "Bei einer Umfrage in den Niederlanden haben wir herausgefunden, dass örtlich bis zu zehn Prozent des morgendlichen Verkehrs von Pensionisten verursacht werden, die zu Arztterminen unterwegs sind." Man müsse sich überlegen, wie man solche Situationen verändern könne. Als eine Möglichkeit sieht Nasr etwa, weniger Arzttermine anzubieten, die die Verkehrssituation zu Stoßzeiten zusätzlich belasten. Die zunehmende Digitalisierung soll dabei helfen.

Die Politik sei gefordert, um stärker denn je steuernd in das Transportgeschehen einzugreifen, wenn die EU-Klimaziele erreicht werden sollen, darüber sind sich die meisten Experten einig. Regierungen befänden sich aber in einer sehr schwierigen Lage, betont Jose Mendez, der stellvertretende Umweltminister von Portugal, auf der TRA2018. "In Portugal kommen 6,5 Prozent aller Budgeteinnahmen aus dem Mobilitätssektor. Auf die will man nicht verzichten." Da die Einnahmen derzeit aus Konstrukten wie der Mineralölsteuer stammen (je mehr getankt wird, desto mehr verdient der Staat daran), sei die Entwicklung neuer Besteuerungsmodelle unumgänglich, meint Mendez.