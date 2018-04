Testfahrt im selbstfahrenden Auto von Virtual Vehicle

Technik im Kofferraum

Das Hirn des autonomen Testfahrzeugs befindet sich im Kofferraum. Neben einem speziellen NVIDIA-Rechner für selbstfahrende Autos sind dort elektronische Bauteile für GPS, WLAN sowie zahlreiche freie Anschlüsse vorhanden. Sie dienen der Verbindung mit Hardware, die in dem Fahrzeug getestet wird. Als Betriebssystem kommt Linux zum Einsatz. Die Stromversorgung wird vom normalen Bordakku übernommen, der aufgrund der Hybrid-Version des Ford Mondeo etwas mehr Kapazität als herkömmliche Autobatterien aufweist.

" Dream Car"

Wie Virtual Vehicle nach der Testfahrt erzählt, wird das Grazer Forschungsinstitut in diesem Jahr noch seinen dritten AD-Demonstrator in Betrieb nehmen. Mit der kleinen Fahrzeugflotte können nicht nur Hard- und Software in den einzelnen Autos getestet werden, sondern auch die Kommunikation zwischen den Gefährten. Gemeinsam mit dem deutschen Antriebstechnikspezialisten ZF Friedrichshafen plant Virtual Vehicle außerdem ein "Dream Car" - ein autonomes Fahrzeug, das im Stillstand "träumt", dh. verschiedenste Fahrsituationen virtuell durchspielt.

Testumgebung

Testfahrten werden 2017 im ALP.Lab durchgeführt, der steirischen Testregion für autonomes Fahren. Zur Sicherheit befindet sich immer ein Fahrer an Bord, der in Notfällen eingreifen kann. Mit etwas Neid blickt Virtual Vehicle in die USA, wo in bestimmten Gebieten bereits Testfahrten ohne Fahrer an Bord durchgeführt werden können. In Österreich und Deutschland ist dagegen großer bürokratischer Aufwand notwendig, um Tests (auch mit Fahrer an Bord) durchzuführen. Die Weiterentwicklung von automatisierten Fahrfunktionen werde dadurch stark eingebremst, meint Virtual Vehicle.