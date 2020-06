Swatch Group entwickelt Batterie für Elektrofahrzeuge

Die Energiespeicherung beschäftige nicht nur die Autoindustrie, sondern auch die Uhrenindustrie, das Gesundheitswesen, die Telekommunikation und zahlreiche Dienstleistungserbringer, stellte Hayek weiter fest. Es handle sich um eines der drängendsten Probleme, die es im 21. Jahrhundert zu lösen gelte.

Die Entwicklung von leistungsstarken Akkus derzeit zählt zu den heißesten Themen in der Industrie. Erst am Dienstag wurde bekannt, dass die steirische Firma Magna Steyr Battery Systems (MSBS) an Samsung SDI verkauft wird. Auch Apple tüftelt an einem "iCar" und hat angeblich ebenfalls mit Magna Steyr gesprochen.