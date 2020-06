T-Gallery: Visionen der vernetzten Zukunft

Sprachsteuerung für den Lieblingsfilm

Ein wenig näher dran an der Marktreife dürfte hingegen das "intelligente Wohnzimmer" mit einer aus der Cloud abrufbaren Musik- und TV-Bibliothek sein. Im intelligenten T-Gallery-Heim kann man die Musik, die man gerade eben auf dem Weg nach Hause noch via Smartphone gehört hat, auf den Flat-TV - die in der T-Gallery durch Holoscreens ersetzt wurde - mit einer speziellen Geste übertragen. Das ist nicht so weit von der Realität entfernt. So gibt es diverse Cloud-Musik-Dienste (auch von der DT) und die drahtlose Verbindung von Smartphones zum TV bereits in der Realität.

Allerdings dürfte die Bereitschaft, seinen in den letzten ein bis zwei Jahren neu gekauften Flat-TV bereits in kurzer Zeit gegen einen neuen einzutauschen, nicht allzu groß sein. Der große Boom ist vorerst vorbei, der Markt nahezu gesättigt. Doch zurück in die Zukunft: Im "Smart Home" der DT kann man sich jedoch auch den Film mit seinem Lieblingsschauspieler via Sprachsteuerung bestellen - entweder mieten oder kaufen sind dabei die Optionen. Bei der Demonstration hatte das System mit dem Namen des französischen Schauspielers " Gerard Depardieu" allerdings noch Probleme. Die Möglichkeiten für den künftigen Einsatz sind allerdings durch Kooperationen mit TV-Sendern und anderen Inhalte-Anbietern vielfältig.

Energie sparen

Während der Film läuft, lässt sich im vernetzten Heim auch die Wohnzimmerlampe abdrehen, so dass beim Film schauen automatisch Energie (zumindest aus einer Quelle) gespart wird. Der Energieverbrauch kann zudem genau mitverfolgt werden. Das ist nützlich, doch diverse Studien haben ergeben, dass es derzeit noch nicht so viele Menschen interessiert, wie viel Strom in ihrem Haushalt verbraucht wird. Mit steigenden Energie- und Strompreisen könnte sich das freilich ändern. Dann wird man auch via Smartphone noch vom Zug aus das Licht abdrehen, wenn man drauf kommt, dass man es irrtümlich brennen gelassen hat.

Automatische Parkplatzssuche

Doch nicht nur im Heim und in der Bahn ist das Smartphone als kleiner "Alleskönner" im Einsatz. Auch beim Autofahren der Zukunft spielt es eine Rolle. So soll es das Navigationsgerät künftig ersetzen und sich die Geschäftstermine mitsamt Adresse künftig einfach aus dem entsprechenden Kalender-Eintrag holen. Die Eingabe von Anfangs- und Zielort entfällt. Auch das automatische Suchen und Bezahlen eines freien Parkplatzes in der Nähe soll künftig mit dem System mit wenigen Clicks über das Smartphone möglich werden.

Beim Autofahren dürfte sich ein "kleiner Smartphone-Virus" allerdings als besonders große (Lebens-)Bedrohung herausstellen. So wäre es doch ziemlich gefährlich, wenn man sein Auto durch Manipulation der Software in den Straßengraben oder gegen eine Mauer lenkt. Somit bleiben die Zukunftsszenarien der im Jahr 2010 komplett neu bestückten T-Gallery vorerst nur das, was sie sind: Zukunftsszenarien. Zum erstmaligen Start der T-Gallery im Jahr 2004 war dies noch anders: Damals gehörten innerhalb von wenigen Monaten 60 Prozent der Ausstellungsstücke zum Produktkatalog der DT.