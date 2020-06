Tablets lernen Blindenschrift

Die Unternehmer Kristina Tsvetanova und Slavi Slavev arbeiten mit ihrer Firma Green Vision an einer Möglichkeit, Braille-Schrift auf Tablets darzustellen, um Menschen mit Sehbehinderungen den mobilen Zugang zur Informationsgesellschaft zu erlauben. "Während meiner Studienzeit hat mich ein Kommilitone gefragt, ob ich ihn online zu einem Innovationsmanagement-Kurs anmelden kann. Danach habe ich gemerkt, dass er blind war. Das hat mir gezeigt, wie sehr die moderne Technik auf Sehende abgestimmt ist. Das Ziel von Green Vision ist es, die digitalen Inhalte für blinde und schwer sehbehinderte Menschen zugänglich zu machen und so die Qualität ihres Lebens zu verbessern", erklärt Tsvetanova gegenüber der futurezone.

Die beiden aus Bulgarien stammenden Wiener Unternehmer arbeiten mit Green Vision an einer speziellen Folie, die auf Tablets geklebt wird und die Anzeige von Braille-Schrift ermöglicht. "Auf der Folie können winzige Blasen erzeugt und wieder zum verschwinden gebracht werden, die zur Darstellung eines Acht-Punkte-Braille-Codes genutzt werden", erklärt Tsvetanova . Details zur technischen Funktionsweise können die Unternehmer derzeit nicht liefern, da Patentverfahren am Laufen aind. Bis Ende des Jahres soll ein erster vollwertiger Prototyp eines Tablets entstehen. Die Kopplung der Folie an die Tablets erfolg mittels eines eigenen Controllers, der in die Geräte integriert werden muss. Wer die Hardware-Partner sind, will Green Vision noch nicht verraten.