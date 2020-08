Terror-Krokodil hatte Zähne so groß wie Bananen

Der vor Millionen von Jahren ausgestorbene Deinosuchus – übersetzt bedeutet das etwa „Terror-Krokodil“ – soll neuen Studienerkenntnissen zufolge Zähne in der Größe von Bananen gehabt haben. Die Tiere selbst sollen so lang wie ein Autobus gewesen sein und in Nord- und Südamerika gelebt haben.

Die Giganten sollen den Untersuchungen zufolge außerdem Dinosaurier gefressen haben. Die Studie des New York Institute of Technology und der University of Iowa wurde im Journal of Vertebrate Paleontology veröffentlicht.