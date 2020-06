Tesla entwickelt schlangenartiges Roboter-Ladegerät

Statt den Ladeschlauch selbst ans E-Auto anstecken zu müssen, soll das bei Tesla künftig ein Roboter-Arm, der aussieht wie eine Schlange, erledigen. Elon Musk von Tesla hat derartige Pläne des Konzerns via Twitter bekannt gegeben. „Wir arbeiten ernsthaft daran“, so der Experte. Funktionieren soll es zudem auch bereits mit allen bereits am Markt erhältlichen Model S-Teslas, nicht nur die Modelle, die zukünftig auf den Markt kommen.

Für ähnliche Ideen gibt es zumindest schon tatsächlich Prototypen, die zeigen, dass derartiges tatsächlich möglich ist. Das OC Robotics Series II X 125 System, der vom Biorobotics Lab der Carnegie Mellon Universität entwickelt wurde, ist zum Beispiel so ein Schlangen-Roboter, der für eine Vielzahl von potentiellen Anwendungsgebiete zum Einsatz kommt. Ob Tesla auf diese Technologie aufbaut oder eine völlig eigene entwickelt, ist nicht bekannt.