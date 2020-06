Toyota gibt Brennstoffzellen-Patente frei

Mit der Gratis-Nutzung der Patente will Toyota den Markt der Brennstoffzellenautos, bei denen Wasserstoff in Energie/Strom umgewandelt wird, ankurbeln. Seit gut zwei Jahrzehnten beschäftigt sich der japanische Konzern mit dieser Technologie. In Kalifornien werden schon seit Jahren die Forschungen auf dem Gebiet der Wasserstoff-Autos forciert, am Toyota Campus im kalifornischen Torrance tüftelt man an den Fahrzeugen, die bislang noch nicht den großen Durchbruch schafften.