Trump feiert Rückkehr der USA zur bemannten Raumfahrt

US-Präsident Donald Trump führt das Wiedererstarken der amerikanischen Raumfahrt auf den Erfolg der eigenen Regierung zurück. Wenige Stunden nach Bekanntgabe der Pläne der Raumfahrtbehörde NASA, im kommenden Jahr wieder US-Astronauten mit amerikanischen Raumschiffen statt an Bord russischer Sojus-Kapseln ins All zu befördern, twitterte Trump am Freitagabend von einem „großen Comeback“ der NASA unter seiner Regierung. Seit dem Ende des Space-Shuttle-Programms 2011 flogen US-Astronauten mit russischen Sojus-Kapseln zur internationalen Raumstation ISS.