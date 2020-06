TU-Forscher enträtseln Katalysator-Reaktion

Wenn sich Sauerstoff und Wasserstoff zu Wasser verbinden, wird Energie frei. Das nutzt man in Brennstoffzellen zur Stromproduktion. Den Wasserstoff kann man einfach in Form von Methanol speichern und bei Bedarf mit Katalysatoren wieder freisetzen. Forscher der Technischen Universität ( TU) Wien untersuchen, was sich genau an der Kat-Oberfläche abspielt. Zwei von ihnen wurden nun ausgezeichnet.

Wenn mit Hilfe von Metall-Katalysatoren Methanol in Wasserstoff und Kohlendioxid (CO2) aufgespalten wird, läuft eine Kaskade an chemischen Reaktionen ab - der Prozess wird Dampfreformierung genannt. Welche Atome und Moleküle auf der Katalysator-Oberfläche dabei eine wichtige Rolle spielen, wird an der TU Wien im Rahmen des Spezialforschungsbereichs "Functional Oxide Surfaces and Interfaces" (FOXSI) untersucht, der von Günther Rupprechter vom Institut für Materialchemie geleitet wird.

Das Ziel sei, aus Methanol und Wasserdampf ein möglichst reines Gemisch von CO2 und molekularem Wasserstoff herzustellen, teilte die TU am Montag in einer Aussendung mit. Kohlenmonoxid (CO) soll darin nicht enthalten sein, weil das die Brennstoffzelle schädigt. Wie hoch die CO-Konzentration ist, hängt entscheidend von der Art des verwendeten Katalysators ab.