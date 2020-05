TU Graz entwickelt Hangrutschungs-Frühwarnsystem

Es gebe zwar schon ausgeklügelte Kameraüberwachungssysteme, die aber mehrere hunderttausend Euro pro Hang kosten würden. "Dadurch war es bisher praktisch unmöglich, alle Gefahrenhänge in Österreich zu überwachen", so Wieser. Kern des im Rahmen des Projektes GeoSWN entwickelten Systems waren zum einen exaktere Modelle der geologischen Vorgänge und zum anderen ein dauerhaftes Monitoring gefährdeter Hänge.

Das in den vergangenen zwei Jahren an der TU Graz entwickelte System besteht aus einem Netz aus kostengünstigen GPS-Sensoren, die in den Hang eingebracht werden. Sie liefern permanent Aufschluss über ihre exakte Position, wodurch jede kleinste Bewegung im Hang registriert wird. Getestet wurde das Demonstratorsystem im steirischen Edelstauden auf einem Hang, der die Phyrnautobahn bedrohen könnte.