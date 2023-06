Neuer Turing-Test soll zeigen, wie intelligent Chatbots wirklich sind

Der britische Informatiker Alan Turing hat in den 1950er-Jahren den Turing-Test konzipiert. Damit soll festgestellt werden, ob eine Maschine ein dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen hat. Menschliche Prüfer beurteilten dabei, ob sie mit einer Maschine oder einem Menschen interagieren. Geht die Maschine als Mensch durch, gilt der Test als bestanden. In Zeiten generativer künstlicher Intelligenz, die wie ChatGPT fließend parlieren kann, gilt er als überholt.

Er sage nichts darüber aus, was ein System tun oder verstehen kann oder ob es über abstrakte Zeithorizonte planen könne, sagt Mustafa Suleyman, Mitgründer des heute von Google betriebenen KI-Forschungslabors DeepMind. Das sei aber der Schlüssel zur menschlichen Intelligenz.

"Moderner Turing-Test"

In seinem Buch "The Coming Wave: Technology, Power, and the Twenty-first Century’s Greatest Dilemma" schlägt Suleyman einen "modernen Turing-Test" vor. Chatbots wie ChatGPT sollten dabei getestet werden, ob sie aus 100.000 Dollar eine Million Dollar machen können.

Im Rahmen des Tests müssten ChatBots eine E-Commerce-Geschäftsidee recherchieren, einen Plan für das Produkt entwickeln, einen Hersteller finden und das Produkt dann verkaufen, wird Suleymans Vorschlag von Bloomberg zitiert.