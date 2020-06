Uber gegen Google: Rennen um selbstfahrende Taxis

Es ist der Trend der Stunde in der Technikwelt: Selbstfahrende Autos. Google forscht seit Jahren daran, große Automobilhersteller von Audi bis Daimler springen nach und nach auf den Zug auf und nun will auch der umstrittene Fahrtendienst Uber eine selbstfahrende Taxi-Flotte entwickeln und künftig auf menschliche Fahrer verzichten.

Dazu plant der US-Fahrvermittlungsservice ein eigenes Forschungslabor für selbstfahrende Fahrzeuge in Pittsburgh. Auch Robotik-Experten der renommierten Carnegie Mellon Universität sind bei dem Projekt mit an Bord. Zufall ist das keiner – der aktuelle Chef des Google-Projekts für selbstfahrende Autos, Christopher Urmson, forschte ebenfalls an dieser Uni. Neben der Technologie für die selbstfahrenden Autos will Uber im Zuge der Kooperation auch an der dazugehörigen Infrastruktur sowie an Fahrzeugen selbst arbeiten. Auch die Entwicklung eines eigenen Kartendienstes soll im Raum stehen, um künftig nicht mehr von Google Maps abhängig zu sein.

Schon im Vorjahr hatte Uber-Chef Travis Kalanick anklingen lassen, dass man im Unternehmen über autonome Fahrezeuge nachdenke. Dabei wurde auch deutlich, worum es bei den Plänen letztlich geht: Geld. „Der Grund, warum Uber etwas teuer sein könnte, ist, weil man für den anderen Typen im Auto bezahlt“, so Kalanick. „Wenn aber kein anderer Typ mehr da ist, könnte Uber wesentlich billiger sein, sogar auf Road Trips.“