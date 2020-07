Unbemanntes Roboter-Boot auf Weltrekordkurs

Das „ ASV Roboat" hat seinen Startschuss kommende Woche, am 09. Juli, und läuft bis 19. Juli. Gestartet wird das Boot in Eckenförde (Deutschland) und segelt ohne Besatzung und ohne Fernsteuerung in Richtung Norden bis nach Assens ( Dänemark) und wieder zurück. Dabei werden mit einer Geschwindigkeit von maximal vier Knoten 150 Seemeilen zurückgelegt. Kommt man ans Ziel trägt man nicht nur zur Erforschung der Schweinswale bei, sondern schlägt auch den bisherigen Weltrekord von 78,9 Seemeilen eines französischen Teams.

Die Kapitäne

Erdacht und gebaut wurde das Schiff von INNOC. Der Verein hat sich auf die Bereiche künstliche Intelligenz und Robotik spezialisiert und sich zum Ziel gemacht Junge und Interessierte zur Wissenschaft zu bringen. Das Projekt „ ASV Roboat", welches seit zwei Jahren in der Planungs- und Entwicklungsphase steckt, wurde in Zusammenarbeit mit mehreren Schülern realisiert. Durch das „Sparkling Science" Programm des BMWF konnte die Qualität des Projekts gehoben werden, so Roland Stelzer, Geschäftsführer von INNOC.

Die ersten Ideen für ein autonomes und energieautarkes Boot kamen 2005 auf und man sah es als Herausforderung an, ein komplexes menschliches Handwerk in algorithmus-basierte Rechenoperationen umzuwandeln. Zu Beginn war man mit der Idee noch alleine, doch schon nach kurzer Zeit gab es weltweit immer mehr solcher Segelboote. Österreich hat sich aber bis dato bei Bewerben und Weltmeisterschaften fast immer durchgesetzt.