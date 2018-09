Unterwasserwände sollen Gletscherschmelze in der Antarktis stoppen

Sand- und Felsbarrieren am Boden von Gletschern könnten dazu beitragen, dass das Gleiten und Kollabieren von Eisschichten in der Antarktis eingedämpft und der Zustrom warmen Wassers, das das Eis von unten zersetzt, unterbunden wird. In einem vor kurzem in der Fachzeitschrift Cyrosphere veröffentlichten Artikel regen Wissenschaftler der European Geosciences Union (EGU) die Konstruktion „extrem einfacher Strukturen“ auf dem Meeresboden an.

Um die Auswirkungen des Klimawandels zu minimieren, sei die Reduzierung von Emissionen kurzfristig eine Priorität, auf lange Sicht müssten aber Notfallpläne entwickelt werden, um dem Zusammenbruch des Eisschildes zu stoppen, sagten die Autoren des Artikels, Michael Wolovick von der Princeton University und John Moore, Professor für Klimawechsel an der University of Lapland in Finnland zu CNN .

Bereits frühere Studien hatten darauf hingewiesen, dass die Zirkulation warmen Wassers unter dem Schelfeis zu den Hauptverursachern des Eisverlustes in der Antarktis zählt. Wolovick und Moore wollen nun mit Hilfe von Computersimulationen die Effizienz solcher Schutzwände messen.