Video: China testet erfolgreich Hyperschall-Fluggerät mit Mach 6

Für zivile Zwecke würden Hyperschall-Flugzeuge eine enorme Zeitersparnis bedeuten. Der Luftfahrtriese Boeing arbeitet an der Entwicklung solcher Flugzeuge, die die Strecke von New York nach London in 120 Minuten schaffen sollen. Wie Boeing Ende Juli in einer Aussendung mitteilte, werden Hypersonic-Jets allerdings erst in 20 bis 30 Jahren für kommerzielle Flüge abheben.