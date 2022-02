Video: Raumsonde zeichnet die bislang größte Sonneneruption auf

Der koronale Massenauswurf reichte Millionen Kilometer ins All, fand aber auf der von uns abgewandten Sonnenseite statt.

Die Raumsonde "Solar Orbiter" hat einen riesigen Ausbruch von Partikeln an der Sonne gesichtet und aufgezeichnet. Es war die bislang größte derartige Sonneneruption, die jemals zusammen mit der gesamten Sonnenscheibe in einem Bild aufgenommen wurde.

Der koronale Massenauswurf war so stark, dass er einige Millionen Kilometer weit ins All reichte, hieß es von der ESA. Die Eruption ist von der uns abgewandten Sonnenseite ausgegangen, erklärt die Europäische Weltraumagentur. Beobachtet wurde die Eruption am 15. Februar.