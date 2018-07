Video: Japanische Rakete geht nach Start in Flammen auf

Es war bereits der zweite misslungene Start der Momo-Trägerrakete - beim erst zweiten Versuch. Ende Juli 2017 hob die Momo-1 zwar erfolgreich ab, nach 66 Sekunden ging jedoch der Kontakt zur Rakete verloren. Dadurch griff das Notsystem, das sofort das Triebwerk abschaltete. Statt 100 Kilometer erreichte man so lediglich 20 Kilometer Höhe.

Zweifel an Unternehmen

Interstellar will bis 2020 seine Trägerrakete fertiggestellt haben, mit der kleine Satelliten in den erdnahen Orbit gebracht werden können. Die Kosten der selbstentwickelten Rakete sollen lediglich ein Viertel dessen betragen, was die japanischen Raumfahrtbehörde JAXA derzeit verlangt.