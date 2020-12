Video: Meteor explodiert mit lautem Knall über New York

Über 200 Meldungen

Da das Spektakel am helllichten Tag standfand, wurde von vielen nur der Knall, nicht aber der Meteor selbst wahrgenommen. Über 200 Meldungen gingen bei der American Meteor Society nach dem Ereignis ein. Forschern zufolge kann man gelegentlich einen Überschallknall auf der Erde hören, wenn ein Feuerball unter einer Höhe von 50 Kilometern unterwegs ist. Der besagte Meteor dürfte in 35 Kilometern Höhe in seine Einzelteile zerbrochen sein.

Der NASA zufolge trat der Meteor im oberen Teil des Bundesstaates New York zwischen Rochester und Syracuse in die Erdatmosphäre ein und bewegte sich dann mit 90.000 km/h südwestlich. Einem Schlittenhunde-Halter in der Nähe des Erie-Sees gelang es, sowohl den Knall, als auch den Meteor am Himmel festzuhalten. Eine Wetter-Kamera in Toronto zeigte, wie der Feuerball die Stadt vorübergehend in gleißendes Licht tauchte.