Faszinierendes Video zeigt Ankunft der Dragon-Kapsel bei der ISS

Als Ende August die Cargo-Dragon-Kapsel von SpaceX mehr als 2 Tonnen Fracht zur Raumstation gebracht hat, wurde ihre Ankunft von Kameras aufgezeichnet. Ein entsprechendes Video wurde von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA veröffentlicht. In dem faszinierenden Zeitraffer-Video , das an einen Science-Fiction-Film erinnert, ist der komplexe "Landeanflug" zu sehen.

Überschallknall über Florida

Ein Monat lang war die Transportkapsel von SpaceX im All, bevor es am 30. September wieder zurück zur Erde ging. Nach dem Eintritt in die Erdatmosphäre hat das Frachtraumschiff einen Überschallknall über Florida verursacht bevor sie in den Atlantik gelandet ist.