Video: Verglühender Asteroid leuchtet 40 Mal heller als der Mond

Am Freitagmorgen trauten viele im US-Bundesstaat Alabama und angrenzenden Staaten ihren Augen nicht. Für mehrere Sekunden wurde der noch dunkle Himmel taghell. Verantwortlich dafür war ein Asteroid, der beim Eintritt in die Atmosphäre zu einem riesigen Feuerball wurde. Der NASA zufolge wurde das Ereignis von allen sechs Meteor-Kameras in der Region aufgezeichnet und soll zumindest 40 Mal so hell wie ein Vollmond gewesen sein.