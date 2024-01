Videos zeigen geheimes US-Raumschiff im All

Videos beziehungsweise Renderings davon, wie das Raumschiff im Orbit ausgesetzt wird, wurden in der Vergangenheit bereits veröffentlicht. Auch im Vorfeld des aktuellen Launches wurde eine weitere Montage gezeigt, in der das Shuttle im Weltraum zu sehen ist.

Kurz vor dem Jahreswechsel am 29. Dezember ist das geheime Raumschiff des US-Militärs zu einer weiteren Mission im Weltraum aufgebrochen. An Bord der Schwerlastrakete Falcon Heavy von SpaceX wurde das Vehikel mit der Bezeichnung X-37B in den Orbit gebracht.

Was macht das geheime Shuttle?

Was das Raumschiff auf seiner insgesamt 7. Mission macht, bleibt allerdings ein gut gehütetes Geheimnis. Die offizielle Missionsbeschreibungen ist vage, lediglich von Experimenten zukünftiger Technologien zur Weltraumüberwachung und Strahlungseffekten ist die Rede.

Außerdem heißt es, dass dieses Mal der Betrieb von X-37B in neuen Orbits getestet wird. Auf den bisherigen, meist monatelangen Missionen umkreiste das Raumschiff die Erde in der Regel in einem niedrigen Erdorbit (Low Earth Orbit LEO) in einer Höhe von ungefähr 500 Kilometer.

Auf der aktuellen Mission könnte es in den geostationären Orbit (GEO) vorstoßen, der sich in einer Höhe von rund 36.000 Kilometer befindet. Spekulationen zufolge, wäre auch ein Highly-Elliptical-Orbit (HEO) denkbar.

