Video zeigt dramatische Bruchlandung von SpaceX-Rakete

Ein Dragon-Frachter von SpaceX war am Mittwoch mit schwerem Equipment am Weg zur internationalen Raumstation ( ISS). Doch bei diesem Raketenstart verlief nicht alles komplikationslos, wie jetzt ein Video, das erst im Nachhinein online gestellt worden war, zeigt. Die Liveübertragung wurde nämlich unterbrochen.



Die Raketenstufe, die bisher noch nie zum Einsatz gekommen war, geriet beim Anflug auf die Küste ins Trudeln und landete dann außerplanmäßig im Meer statt am Landeplatz beim Cape Canaveral. Die Liveübertragung wurde daraufhin unterbrochen und SpaceX-Gründer Elon Musk reichte das Video, das den Rest des Fluges bis zur Landung im Meer zeigt, nach.