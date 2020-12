Video zeigt Landung der chinesischen Mond-Sonde

Als dritte Raumfahrtnation nach den USA und der Sowjetunion hat China eingesammeltes Mondgestein zur Erde gebracht. Die Kapsel des Raumschiffes "Chang'e 5" mit rund 2 Kilogramm Gesteinsproben ist in der nordchinesischen Steppe gelandet. Es ist das erste Mal seit 44 Jahren, dass wieder Mondgestein auf die Erde gebracht wurde.

Bergungstrupps fanden die Kapsel in der Inneren Mongolei. Sie soll nun in der Hauptstadt Peking gebracht und dort geöffnet werden. Danach werden die Mondproben der Wissenschaft übergeben und von Forschern untersucht. Einige der Proben werde China auch Wissenschaftlern in anderen Ländern zur Verfügung stellen.