Video zeigt, wie Raumsonde gesprengtes Asteroiden-Gestein einsammelt

Am 11. Juli hat die japanische Raumsonde "Hayabusa2" erfolgreich auf dem 250 Millionen Kilometer entfernten Asteroiden Ryugu aufgesetzt. Dort hat sie Proben von Gestein eingesammelt, das sich unter der Oberfläche des Himmelskörpers befindet. Um das Gestein an die Oberfläche zu bekommen, hat die Sonde zuvor einen Krater in den Asteroiden gesprengt.

Nun hat die japanische Raumfahrtagentur Jaxa ein Video veröffentlicht, das das Aufsetzen von "Hayabusa2" auf Ryugu zeigt. Zu sehen ist, wie die Raumsonde Gesteinsproben einsammelt.

Noch nie zuvor hat eine Sonde Material eines Asteroiden eingesammelt, das nicht der Sonnen- oder kosmischen Strahlung ausgesetzt ist. "Hayabusa2" soll Ende kommenden Jahres zur Erde zurückkehren.