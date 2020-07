"Vienna Summer of Logic": Wien wird zum Logik-Woodstock

Den Anklang an den "Summer of Love" 1969 mit seinem Höhepunkt auf dem Musikfestival in Woodstock haben die VSL-Organisatoren von der Kurt Gödel Gesellschaft, der Technischen Universität ( TU) Wien und dem Institute of Science and Technology (IST) Austria nicht ohne Grund gewählt, erklärten sie kürzlich vor Journalisten.

Ein derart umfassendes Treffen von Experten aus den Forschungsbereichen Computerwissenschaften, Mathematische Logik und Künstliche Intelligenz habe es noch nie gegeben. Dass dieser Konferenz-Cluster in Wien über die Bühne gehen wird, sei auch darin begründet, dass sich die Stadt einer großen Tradition in der Wissenschaft von der schlüssigen und exakten Argumentation rühmen kann.