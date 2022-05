Endlos im Weltraum herumklettern

238 Klettergriffe führen immer weiter ins endlose Weltall. Aus der Ferne leuchtet eine Galaxie. Die unmittelbare Umgebung besteht aus Dunkelheit, funkelnden Sternen und vorbeifliegenden Gesteinsbrocken. Eine Gefahr stellen sie nicht dar. Denn die Kletterwand, auf der man sich gerade befindet, ist Teil einer virtuellen Welt.

Diese wurde von Studierenden der TU Wien rund um Horst Eidenberger vom Bereich Information und Software Engineering entwickelt. Der computergenerierte Inhalt („Content“) beschränkt sich nicht auf das All – Mutige können im Rahmen des Forschungsprojekts „Vreeclimber“ virtuell auch den Turm des Wiener Stephansdoms besteigen, am Mond bouldern oder ein Piratenschiff erklimmen. Zu diesen 3D-Modellen hat Eidenberger selbst die 4 Meter hohe, 4 Meter breite und 6 Meter lange Kletterwand aus Holz und Stahl gebaut, wie er im futurezone-Gespräch erzählt.

3D-Scan der Griffe

Um diese in die virtuelle Welt übertragen zu können, wurde zunächst von jedem einzelnen Klettergriff ein 3D-Scan vorgenommen. Von ihrer physischen Anbringung an der Wand wurde somit ein digitaler Zwilling erstellt, erklärt Eidenberger. Für die Nutzung des VR-Klettersystems bedarf es einer handelsüblichen VR-Brille, in diesem Fall nutzt das Forschungsteam eine HTC Vive Pro 2. Die kommt mit sogenannten „Trackern“, die mit Klettband an den Händen und Füßen befestigt werden.