Virtual-Reality-Simulation erlaubt Zeitreise durchs Universum

Rein, raus, vor, zurück

Wie TheNextWeb berichtet, besteht die Simulation Uchuu aus einem Würfel mit einer Kantenlänge von 9,63 Milliarden Lichtjahren. 2,1 Billionen Partikel bewegen sich darin. "Uchuu ist wie eine Zeitmaschine: Wir können vorwärts und rückwärts gehen und die Zeit stoppen, wir können auf eine einzige Galaxie heranzoomen oder herauszoomen um einen ganzen Cluster zu sehen", schildert Julia Ereza, die an Uchuu gearbeitet hat. "Wir können sehen, was zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort im Universum passiert ist, von den frühesten Tagen bis in die Gegenwart. Das ist essenziell, um den Kosmos zu studieren."