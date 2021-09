So groß ist das größte Schwarze Loch im Universum

In der zentralchinesischen Stadt Chongqing gibt es eine Zuglinie, die mitten durch ein Wohnhaus führt. In dem Haus befindet sich sogar eine Haltestelle.

So gefährlich leben Sport-Kameramänner

Es kommt natürlich auf die Sportart an. Aber bei so manchen - vor allem Ballsportarten - kann es die Kameramänner außerhalb des Spielfeldes so richtig hart treffen.