Was passiert, wenn man Baileys in den Sodastream gibt

Vor einigen Wochen haben wir euch an dieser Stelle gezeigt, was passiert, wenn man versucht, Milch mit einem Sodastream zu karbonisieren. Kürzlich sind wir erneut auf ein Sodastream-Experiment gestoßen und es hat uns so beeindruckt, dass wir es euch auch diesmal nicht vorenthalten wollen.

Was passiert, wen man den Sahnelikör Baileys Original Irish Cream in das Sodastream-Gerät gibt, ist überraschend: