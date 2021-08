Wie man einen Bogen baut, mit dem man immer trifft

2003 erschien das Spiel Simpsons: Hit & Run . Weitestgehend von GTA inspiriert, erledigt man in der Rolle verschiedener Charaktere aus der Serie verschiedenen Aufgaben. Nun sieht man dem Spiel, das u.a. für PS2 und Game-Cube erschien, sein Alter deutlich an. Daher hat sich der Entwickler Reuben "reubs" Ward entschlossen, ein eigenes Remake zu machen. Wie er das in nur einer Woche geschafft hat, erklärt er im Video.

Papagei fladert Handy

Wer sein Smartphone einfach so herumliegen lässt, muss damit rechnen, dass es verschwindet. In diesem Fall hat ein Papagei zugegriffen und das Gerät auf einen Kurztrip mitgenommen. Da die Kamera an war, dürfen wir an dem Ausflug teilhaben.