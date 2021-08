Was passiert, wenn man Milch in den Sodastream gibt

Diesmal bei unseren Videos der Woche dabei: Ein Soda-Experiment, ein zerstörungswütiger Specht und Motten in Zeitlupe.

YouTuber Joe Barnard hat sich die Frage gestellt, was passiert, wenn man versucht, Milch mit Kohlensäure zu versetzen. Wie das glorreiche Experiment ausgeht, seht ihr in dem Video:

Sodastream -Geräte sind heute in sehr vielen Haushalten vertreten. Aber es wäre doch äußerst langweilig, wenn man nur Wasser aufsprudeln würde.

Specht zerstört Wildkamera

Was würdet ihr machen, wenn man eine Kamera in euer Wohnzimmer stellt? Ihr wärt vermutlich auch nicht sehr begeistert. Dieser Specht zeigt eindeutig, was er davon hält.