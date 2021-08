Mars-Rover wird von Marvin dem Marsmenschen angegriffen

Das Video ist ein Ausschnitt der 2. Staffel " Looney Tunes Cartoons " auf dem Streaming-Dienst HBO Max . Der Netflix-Kokurrent soll bis Mitte des Jahres auch in Europa an den Start gehen.

Hat eigentlich jemand bei Marvin den Marsmenschen nachgefragt, was er davon hält, dass wir ständig Rover auf seinen Planeten schicken? Offenbar nicht und somit braucht man sich eigentlich auch nicht über seine Reaktion wundern.

Im Stau stehen ist ja eigentlich langweilig. Deutlich interessanter ist es, wenn eine Horde wildgewordener Affen dafür verantwortlich ist. So passiert in Thailand:

Akustische Täuschung: Was hört ihr in diesem Video?

Noch nicht genug? Dann lauscht doch mal beim "Ins Netz gegangen" der Vorwoche rein. Es ist verblüffend, was man glaubt in dem Fangesang alles zu hören. Wie hört es sich für euch an?