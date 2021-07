Die besten Videos der Woche: Die Geschichte hinter dem "Disaster Girl"-Meme, ein Tag am Meer im Jahr 1899 und ein eigenartig wirkender Hubschrauberrotor.

Hervorgerufen wird diese Haloerscheinung durch Eiskristalle, an denen das Licht entsprechend gebrochen wird. Damit Nebensonnen am Himmel erscheinen, müssen die Eiskristalle eine sechseckige Form haben.

Eine spektakuläre Haloerscheinung ist in den folgenden Videos zu sehen - nämlich eine so genannte Nebensonne, auch Parhelion genannt. Dabei entsteht der Eindruck, neben der eigentlichen Sonne würden sich noch weitere 2, etwas schwächere Sonnen befinden.

In einem kurzen Interview spricht das Mädchen aus dem Foto, das heute bereits eine junge Frau ist, über ihre Geschichte. Sie erzählt, wie es ist, wenn das eigene Gesicht zu einem weltbekannten Meme wird. Und sie verrät, ob sie wirklich für das Feuer verantwortlich war.

Hubschrauberrotor scheint still zu stehen

"When fps = rpm" lautet der Titel des Videos. Wenn also die Frames-per-Second des Aufnahmegeräts exakt dieselbe Rate aufweisen, wie die Rotation-per-Second ergibt sich eine optische Illusion. Denn sieht es im Video so aus, als würde der Rotor des Helikopters stillstehen.