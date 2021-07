Vernünftige Gangsta-Rapper rufen zum COVID-Impfen auf

Respekteinflößende Spieße

In den 50er-Jahren war die Wildnis in Kenia noch etwas intakter als heute. Damals trieben sich riesige Nashörner dort herum, so wie dieses Exemplar. Für Kämpfe scheint es mit seinen langen Hörnern gut gerüstet, aber konnte es damit auch noch komfortabel Nahrung zu sich nehmen?