Riesenhornissen richten Massaker in einem Bienenstock an

Seit 2019 häufen sich die Funde der Asiatischen Riesenhornisse in den USA und Kanada. Erst kürzlich wurde erneut eine so genannte "Murder Hornet" in der Nähe von Seattle entdeckt und versetzte die Behörden in Alarmbereitschaft.

In den folgenden Videos ist zu sehen, wie aggressiv die Riesenhornissen sein können. Wenn sie es auf einen Bienenstock abgesehen haben, können sie diesen innerhalb weniger Stunden komplett zerstören.