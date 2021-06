Tote Riesenhornisse gefunden: Behörden alarmiert

Ein neuer Fund der Asiatischen Riesenhornisse hat Behörden in der Nähe von Seattle in Alarmbereitschaft versetzt. Denn in der Region um die Stadt Marysville war die eingeschleppte Art bisher nicht entdeckt worden. Riesenhornissen, die bis zu 4,5 Zentimeter groß werden (Königinnen: 5,5 cm) und einen 6 Millimeter langen Giftstachel haben, können in kürzester Zeit ganze Bienenvölker auslöschen. Anders als die in Japan beheimatete Östliche Honigbiene sind herkömmliche Honigbienen gegen sie machtlos.

Alarm wegen toter Riesenhornisse

Die nun gefundene männliche Hornisse war bereits tot und vertrocknet. Sie dürfte wohl aus einer vorjährigen Kolonie stammen, da männliche Riesenhornissen normalerweise erst im Juli außerhalb des Nests zu beobachten sind. Die Behörden werden nun Fallen in der Region aufstellen, um Riesenhornissen ausfindig zu machen und eventuell tracken zu können.

Im Vorjahr wurde auf diese Weise das erste Nest von Riesenhornissen in den USA gefunden und zerstört. Das Video davon wirkt allerdings wie aus einem utopischen Film.